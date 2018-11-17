ВАЗ и КамАЗ столкнулись под Волгоградом: есть жертвы

В Волгоградской области, в Дубовском районе, произошло крупное ДТП. Там «ВАЗ-2106» влетел под КамАЗ. В результате аварии погибли четверо человек, двое из которых дети. Еще четверо доставлены с травмами в больницу.

По предварительном причинам, водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение со вторым транспортным средством.

Авария произошла в пятницу, 16 ноября. Как следует из заявления МВД РФ по Волгоградской области, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.