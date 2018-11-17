Во Владивостоке на остановке сгорел пассажирский автобус

Во Владивостоке на остановке Окатовая сгорел автобус сгорел. Об этом сообщается на сайте МЧС по Приморскому краю.

Пассажиры успели вовремя выбраться из салона, никто не пострадал. Данный инцидент стал причиной большой пробки со стороны Золотого моста.

В сообщение МЧС говорится, что о возгорании автобуса поступило на пульт пожарной охраны в 13:39 по местному времени. В 13:47 пожарным удалось локализовать возгорание, в 14:00 - пожар был полностью ликвидирован.

Пользователи сетей опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что возгорание автобуса произошло под эстакадой, из-под сооружения поднимаются густые клубы черного дыма.

По данным регионального МЧС, общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.