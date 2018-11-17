«Турецкий поток» может пройти через Сербию

Один из маршрутов прокладки газопровода «Турецкий поток» может пройти через территорию Сербии. Сотрудничество в энергетической сфере является одним из важных направлений взаимодействия Москвы и Белграда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Serbian Telegraph.

«В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене», - уточнил министр.

Лавров также отметил, что Россия учла печальные уроки «Южного потока», поэтому соответствующая работа начнется только после получения «твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза».

Министр подчеркнул, что крупные российские компании, в том числе ПАО «Газпром», плотно взаимодействуют с сербскими партнерами в энергетической сфере. Все действия согласовываются по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, пишет ТАСС.

Напомним, проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода до европейской части Турции и к границе с Грецией по дну Черного моря. По плану длина морской части составит примерно 910 км, а сухопутной по турецкой территории – 180 км.