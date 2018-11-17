В здании на юго-востоке Москвы произошел пожар на площади 3000 кв. метров
Пожар произошел в отдельно стоящем неэксплуатируемом здании по адресу Рязанский проспект, дом 26.
Видео: 360
Сегодня, 17 октября, в Москве в районе Кузьминки произошел пожар. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по Москве.
Возгорание произошло по адресу Рязанский проспект, дом 26 в отдельно стоящем неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила около 3000 квадратных метров.
Очевидцы сообщали в социальных сетях, что на кровле здания виден открытый огонь. Телеканал «360» опубликовал видео пожара с коптера.
Информация о пострадавших не поступала.
В 11.21 по московскому времени возгорание было полностью ликвидировано.