Четыре человека погибли в результате столкновения поезда и автобуса в Саратовской области

В Саратовской области, возле границы с Казахстаном пассажирский автобус Mercedes столкнулся с поездом.

ЧП произошло в населенном пункте Озинки. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Как рассказали «Звезде» в региональном МЧС, авария произошла на нерегулируемом переезде. Всего в автобусе находилось семь человек.

В настоящий момент на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Причины произошедшего устанавливаются.