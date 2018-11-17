Четыре человека погибли в результате столкновения поезда и автобуса в Саратовской области
Рейсовый автобус выдвинулся из Казахстана. Всего в нем находилось семь пассажиров.
В Саратовской области, возле границы с Казахстаном пассажирский автобус Mercedes столкнулся с поездом.
ЧП произошло в населенном пункте Озинки. Жертвами ДТП стали четыре человека.
Как рассказали «Звезде» в региональном МЧС, авария произошла на нерегулируемом переезде. Всего в автобусе находилось семь человек.
В настоящий момент на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Причины произошедшего устанавливаются.