Пожар на НПЗ в Капотне: видео с коптера

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне сняли с коптера. Видео опубликовал канал «360».

Возгорание произошло ранним утром 17 ноября из-за деформации печи крекинговой установки. К тушению пожара были привлечены порядка 33 единиц техники и более 100 спасателей МЧС.

По данным ГУ МЧС по Москве, пожар полностью потушили в 11:02. Возгорание началось приблизительно в 07:30 утра, а локализовать огонь удалось лишь в 10:17.

Все сотрудники были экстренно эвакуированы с предприятия – никто не пострадал.