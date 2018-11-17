Пожар на нефтезаводе в Капотне потушен

Спасателем удалось полностью потушить крупный пожар на нефтезаводе, разгоревшийся утром, 17 ноября на юго-востоке Москвы.

Как рассказали «Звезде» в МЧС РФ столицы, огонь на предприятии в Капотне удалось устранить в 11.02.

Ранее сообщалось, что пожар третьего уровня сложности произошел на НПЗ. Он начался приблизительно в 07.30 утра по московскому времени, а локализовать возгорание удалось лишь спустя почти три часа – в 10.17.

Пожарные сообщили, что горит установка каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

В результате ЧП никто не пострадал. Все работники предприятия были оперативно эвакуированы с места происшествия.