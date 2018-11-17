Опубликованы фото затонувшей подлодки ВМС Аргентины

ВМС Аргентины опубликовали фото обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала год назад.

Затонувшее судно нашли на глубине 800 метров с помощью подводного телеуправляемого аппарата.

Напомним, что во время выхода субмарины из порта Ушуая 15 ноября 2017 года в ней находилось 44 человека. Точная причина исчезновения подлодки не установлена, однако, по предварительным данным на ней мог произойти взрыв, из-за чего лодка пошла ко дну.

Участие в поиске подводной лодки «Сан-Хуан» приняли 18 стран, в том числе и Россия.