Лавров заявил о попытках Запада превратить Балканы в «плацдарм против России»

Западом предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Serbian Telegraph.

Он напомнил, что после того, как окончилась холодная война, Запад отказался от совместной работы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике, к чему призывала Россия. Вместо этого страны Запада выбрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства и создания новых разделительных линий в Европе. В качестве примера Лавров привел ситуацию, когда в 1999 году, нарушив международное право, на протяжении двух с половиной месяцев бомбили Югославию.

«А затем - в попытке легитимизировать агрессию - признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово», - заявил Лавров.

По его мнению, одним из результатов этой антироссийской политики стал «поддержанный и срежиссированный» Соединенными Штатами и другими европейскими государствами госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

Как заявил Лавров, сегодня предпринимаются настойчивые попытки «превратить Балканы в еще один плацдарм против России».

«От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем», - заявил глава российского МИД.

Он отметил, что в Москве знают о давлении, которое оказывается на Белград, чтобы он свернул сотрудничество с Россией, и добавил, что в Сербии этому «уверенно противостоят».