Опубликованы кадры учений ВМС США за последние годы

Опубликованы кадры учений подразделений военно-морской авиации США в Калифорнии.

В видеоролике представлены моменты маневров, проведенных в период с 2017 по 2018 год.

На кадрах запечатлены запуски беспилотных летательных аппаратов, точные удары по целям современными ПЗРК с неба, управляемые ракеты «воздух-земля» в действии, а также уклоняющиеся от снарядов машины и конструкции и бомбоубежища.