Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Капотне

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло из-за деформации печи установки крекинга, заявил заместитель директора предприятия Роман Романов.

Кроме того, к возгоранию могло привести нарушение технологического процесса на заводе, также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Утром 17 ноября на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. К тушению было привлечено более 100 сотрудников МЧС и порядка 33 единиц техники. По словам рабочего завода, всех сотрудников сразу эвакуировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели сумели локализовать пожар. Глава города добавил, что держит ситуацию на личном контроле.