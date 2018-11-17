Крупный пожар на НПЗ в Капотне локализован

Крупный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Катоптне локализован. Об этом «Звезде» рассказали в МЧС по Москве.

«Пожар в Капотне на 10.17 (по московскому времени - прим. ред.) локализован», - заявили в ведомстве.

Также в МЧС по Москве сообщили, что номер сложности пожара увеличился со второго до третьего.

Напомним, что ранним утром 17 ноября на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошло крупное возгорание. Пожарные сообщили, что горит установка каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.