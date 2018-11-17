Собянин взял под личный контроль ситуацию с пожаром на нефтезаводе в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал пожар, разгоревшейся в субботу, 17 ноября на нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке столицы.

По его словам, спасатели и администрация завода сумели локализовать пожар. Так, нет никакой угрозы дальнейшего распространения огня.

«Держу ситуацию на личном контроле», - добавил Собянин в своем Twitter.

В Капотне на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. На НПЗ были зафиксированы сразу два очага возгорания: установка крекинга и печь дожига. Расстояние между ними составляет около 50 метров.

Точные причины пожара не сообщаются.

В результате ЧП никто не пострадал; все работники предприятия были вовремя эвакуированы.