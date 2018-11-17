Россия увеличила вложения в гособлигации США

В сентябре Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,4 миллиарда. В августе суммы была равна $14 миллиардам. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США.

В настоящее время Россия не входит в число государств, которые больше других инвестируют в облигации американского правительства. На первом месте находится Китай, который вложил в эти активы $1,151 триллиона. Второе место занимает Япония - $1,028 триллиона. На третьей позиции стоит Бразилия с $317 миллиардами.

В сентябре 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму в $6,223 триллиона, в августе этого года данный показатель составлял $6,287 триллиона.