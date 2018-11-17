Пожар на НПЗ в Капотне тушат более 100 сотрудников МЧС
К тушению крупного пожара на заводе в Капотне привлечено более сотни сотрудников МЧС и около 33 единиц техники.
Фото: МЧС РФ
Порядка 33 единиц техники и более 100 человек личного состава МЧС привлечены к тушению крупного пожара на Московском НПЗ. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
В МЧС уточнили, что горит установка каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.
«Сил и средств на месте достаточно», - констатируется в сообщении.
Напомним, что на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ранним утром 17 ноября произошел крупный пожар. По словам сотрудника предприятия Влада Прогару, все рабочие были эвакуированы, а причина возгорания не установлена.
Экстренные службы также сообщают, что существует угроза перехода огня на другие объекты – расстояние между очагами возгорания составляет 50 метров.