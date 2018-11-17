Пожар на НПЗ в Капотне тушат более 100 сотрудников МЧС

Порядка 33 единиц техники и более 100 человек личного состава МЧС привлечены к тушению крупного пожара на Московском НПЗ. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

В МЧС уточнили, что горит установка каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

«Сил и средств на месте достаточно», - констатируется в сообщении.

Напомним, что на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне ранним утром 17 ноября произошел крупный пожар. По словам сотрудника предприятия Влада Прогару, все рабочие были эвакуированы, а причина возгорания не установлена.

Экстренные службы также сообщают, что существует угроза перехода огня на другие объекты – расстояние между очагами возгорания составляет 50 метров.