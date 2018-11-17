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Рабочий НПЗ в Капотне рассказал подробности о пожаре на предприятии

Александра Арсентьева
09:23 17.11.2018
Он сообщил, что все рабочиие эвакуированы, причины пожара неизвестны.

В Капотне на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Рабочий предприятия Влад Прогару рассказал «Звезде» подробности случившегося.

«Горит бензиновая установка, где бензин высокооктановый делается. Именно вокруг этой трубы и горело.  Сейчас задавили уже основное пламя. Внутри установки продолжает реакция идти», - рассказал рабочий.

По его словам, после того, как произошло возгорание всех рабочих сразу эвакуировали. Причины пожара неизвестны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, горит установка крекинга и печь дожига, существует угроза перехода огня на другие объекты. Расстояние между очагами горения составляет 50 метров.

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