Рабочий НПЗ в Капотне рассказал подробности о пожаре на предприятии

В Капотне на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Рабочий предприятия Влад Прогару рассказал «Звезде» подробности случившегося.

«Горит бензиновая установка, где бензин высокооктановый делается. Именно вокруг этой трубы и горело. Сейчас задавили уже основное пламя. Внутри установки продолжает реакция идти», - рассказал рабочий.

По его словам, после того, как произошло возгорание всех рабочих сразу эвакуировали. Причины пожара неизвестны.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, горит установка крекинга и печь дожига, существует угроза перехода огня на другие объекты. Расстояние между очагами горения составляет 50 метров.