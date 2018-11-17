Работники нефтезавода в Капотне публикуют видео с места, где произошел крупный пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Капотне продолжает гореть крупный пожар. Работники предприятия делятся в соцсетях кадрами с места ЧП.

На НПЗ были зафиксированы сразу два очага возгорания: установка крекинга и печь дожига. Расстояние между ними составляет около 50 метров.

В настоящий момент на месте работают специалисты, чтобы пресечь переход огня на другие объекты.

На кадрах видно, что все вокруг заполонило дымом. Как сообщил один из работников завода в соцсетях, причиной пожара могло послужить открытие газового факела на полную мощность.

Тем не менее, в настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, никто не пострадал; все работники предприятия были оперативно эвакуированы.