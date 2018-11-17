На НПЗ в Капотне зафиксировано два очага горения

В Капотне на Московском нефтеперерабатывающем заводе горит установка крекинга и печь дожига, есть угроза перехода огня на другие объекты. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Действуют два очага горения высотой более 10 метров», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что расстояние между очагами горения составляет 50 метров. Пожару присвоен второй ранг.

Установка крекинга используется для переработки нефти и ее фракций для получения масел, моторного топлива и других продуктов.

Как сообщили «Звезде» в МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало.