Опубликованы новые кадры с места пожара на нефтезаводе в Москве

«Звезда» публикует новые кадры с места крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве.

Как уточнили в ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в 07.27 по московскому времени по адресу 2-й квартал Капотня, дом 7.

В настоящий момент информации о пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, специалисты приступили к тушению пожара.