Опубликованы новые кадры с места пожара на нефтезаводе в Москве
Возгорание произошло на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня. На место прибыли спасатели, которые занимаются ликвидацией огня.
«Звезда» публикует новые кадры с места крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве.
Как уточнили в ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в 07.27 по московскому времени по адресу 2-й квартал Капотня, дом 7.
В настоящий момент информации о пострадавших нет.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения, специалисты приступили к тушению пожара.