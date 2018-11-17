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ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки «Сан-Хуан»

Дарья Михалина
08:02 17.11.2018
Пропавшая субмарина была найдена на глубине 800 метров.
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении затонувшей подлодки «Сан-Хуан»
Фото: Martin Otero , Wikimedia

Компания Ocean Infinity обнаружила подводную лодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан», которая пропала в ноябре прошлого года. Об этом говорится в официальном заявилении ВМС страны в Twitter.

Затонувшая субмарина была обнаружена на глубине 800 метров при помощи подводного телеуправляемого аппарата.

Напомним, на момент выхода подлодки из порта Ушуая 15 ноября 2017 года на ее борту находились 44 члена экипажа. По предварительным данным, на субмарине мог произойти взрыв, в результате чего она пошла ко дну.

В поиске подводной лодки «Сан-Хуан» приняли участие корабли и авиация 18 стран, включая Россию.

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