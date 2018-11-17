Россиянин может возглавить Интерпол

Вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал один из кандидатом на должность главы организации. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации газеты, выборы главы международной организации уголовной полиции состоятся в следующую среду. Прокопчуку составит конкуренцию исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.

С 2016 года Прокопчук занимает должность вице-президента организации. С 2011 года он возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

Напомним, до 7 октября 2018 года Интерпол возглавлял Мэн Хунвэй, который также являлся заместителя министра общественной безопасности Китая. За двое суток до этого его жена сообщила о таинственном исчезновении чиновника. Позже стало известно, что Хунвэй был задержан в КНР по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.