Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии
В связи со скандалом вокруг сбоя в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture российский посол в Хельсинки явится на встречу в МИД Финляндии 19 ноября.
Фото: RussianEmbFinla, twitter
Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов российского посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии. Вызов обусловлен скандалом, разразившимся вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО.
Встреча состоится в понедельник, 19 ноября.
Напомним, 11 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране во время учений НАТО Trident Juncture. По его словам, таким образом РФ якобы оставила «послание всем странам, задействованным в маневрах».
В Кремле в свою очередь заявили, что обвинения не имеют под собою никаких оснований.