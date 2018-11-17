Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

Посольство РФ в Хельсинки подтвердило вызов российского посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии. Вызов обусловлен скандалом, разразившимся вокруг нарушенной работы GPS во время учений НАТО.

Встреча состоится в понедельник, 19 ноября.

Напомним, 11 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил возможность «вмешательства России» в работу спутниковых навигационных систем GPS в стране во время учений НАТО Trident Juncture. По его словам, таким образом РФ якобы оставила «послание всем странам, задействованным в маневрах».

В Кремле в свою очередь заявили, что обвинения не имеют под собою никаких оснований.