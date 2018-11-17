США и Украина договорились о совместной работе против «Северного потока-2»

США и Украина намерены работать совместно, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по завершении переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщается на сайте американского Госдепа.

«Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект “Северный поток-2”, подрывающий экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск подрыва суверенитета стран Европы, которые находятся в зависимости от российского газа», - заявил Помпео.

В мае Помпео заявил о том, что необходимо создать условия, при которых РФ не сможет в качестве инструмента давления на Европу использовать поставки энергоносителей. Но в посольстве России в Соединенных Штатах сообщили, что таким образом Вашингтон «навязывает свой неконкурентосопсобный сжиженный природный газ».

В ноябре посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у Вашингтона есть инструменты, которые смогут остановить «Северный поток-2».