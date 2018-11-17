СМИ: В Болгарии задержали осквернившего памятник Советской армии вандала
22-х летнему юноше предъявлены обвинения в хулиганстве. Он задержан на 72 часа, после чего должен предстать перед судом.
Фото: mvr.bg
Болгарская полиция задержала мужчину, который раскрасил краской памятник Советской армии в столице. Об этом сообщает местное издание «24 часа».
По данным газеты, инцидент произошел с четверга на памятнику, когда правоохранители обнаружили мужчину с баллончиком с краской у монумента. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителя, ему были предъявлены обвинения в хулиганстве.
Отмечается, что подозреваемый останется под арестом на 72 часа, после чего он предстанет перед судом.