Медведев пригласил компании АТР на ВЭФ-2019

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригласил компании Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не знакомы с проектами российского Дальнего Востока, принять участие в Восточном экономическом форуме в 2019 году.

«Эти уникальные возможности (для бизнеса на Дальнем Востоке - прим. ред.) сегодня используют многие компании стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тех, кто еще не успел в этом убедиться, я хотел пригласить к совместной работе на площадке ВЭФ», - сказал Медведев на заседании саммита АТЭС.

Глава кабинета министров сообщил о проектах, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке. Медведев добавил, что предстоят колоссальные объемы работы.

По словам премьер-министра, Россия постаралась сформировать максимально комфортные условия для деловой активности, сопоставимые с «лучшими мировыми аналогами».