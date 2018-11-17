Журнал Time назвал лучшие сериалы года

Журнал Time составил рейтинг лучших сериалов 2018 года. Его возглавил триллер «Убивая Еву». Это сериал о девушке-киллере с русскими корнями, на которую начинает охотиться сотрудница британской разведки.

На втором месте расположился психологический триллер «Острые предметы» с Эми Адамс в главной роли о журналистке, которая вернулась в родной город для написания материала о жестоком убийстве девочки-подростка.

Тройку лидеров замыкает комедийный сериал «Атлата». По мнению кинокритиков, эта работа является самым непредсказуемым сериалом за всю историю ТВ.

Кроме того, в список лучший многосерийных фильмов, по версия издания, также вошли «Дом с террасой: Открывая новые двери», «Возвращение домой», «Поза» и «Патрик Мелроуз».