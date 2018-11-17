Москва признана лучшим городом делового и событийного туризма в мире

В этом году Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице Twitter.

По его словам, прошла церемония вручения международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards, на котором определилось, что Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире.

Собянин отметил, что интерес к путешествиям в российскую столицу постоянно растет. Огромную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу, который FIFA признала лучшим в истории. В рамках премии Москве была вручена специальная награда от фанатов и FIFA за высокий уровень организации и безопасность чемпионата.