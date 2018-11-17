Кержаков обвиняется в избиении супруги

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Миланы Тюльпановой при ее разводе с бывшим нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, заявил, что его подзащитная была избита своим супругом. Инцидент якобы имел место в швейцарском Цюрихе.

«Эта информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Всё это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой», - заявил Добровинский РИА Новости.

После этого футболист якобы перевел на счет жены четыре миллиона долларов, однако затем потребовал вернуть сумму.

Напомним, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова находятся в процессе расторжения своего брака. Суд начал рассматривать их дело 23 октября. Было вынесено решение, что на время процесса сын Александра и Миланы Артемий будет жить с матерью. Однако Александр обжаловал это решение.

Милана и Александр поженились в 2015 году, а два года спустя у них родился сын Артемий.