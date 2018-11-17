Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем в Казахстане

В городе Семей чемпион Казахстана по дзюдо Жасулан Абиев был убит в драке в очереди за углем, сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 12 ноября в очереди на угольном разрезе Каражыра. Спортсмен вступил в конфликт с мужчиной, в результате драки 33-летний Абиев получил тяжелую травму головы, от которой и скончался.

По подозрению в совершении преступления был задержан 24-летний житель Семея. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы. В городском управлении полиции заявили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Жасулан Абиев является многократным чемпионом и призером чемпионата Казахстана по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Однако в 2010 году Абиев решил уйти из спорта и занимался предпринимательством.

Напомним, летом в Алма-Ате был убит еще один казахстанский спортсмен. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен получил ножевое ранение при попытке ограбления его машины. Спустя два часа он скончался в больнице. Похоронили фигуриста на кладбище поселка Дружба в Алма-Аты.