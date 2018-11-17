Медведев на саммите АТЭС назвал санкции инструментом политического давления

Мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года, но оживление идет слишком медленно. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Папуа - Новой Гвинее, где проходит деловой саммит стран АТЭС. Говоря о ситуации в мировой экономике Медведев отдельно упомянул о санкциях и их влиянии на политику в целом.

«Протекционизм в экономике привел к торговым войнам, санкции стали инструментом политического давления, что грозит тяжелыми последствиями», - отметил Дмитрий Медведев.

По словам российского премьера, ВТО действительно нуждается в обновлении, но при этом нельзя ослаблять ее давления и расшатывать основные принципы работы организации, иначе это будет означать крах цивилизованной торговли.

«Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, сделать ее действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма», - подчеркнул премьер.

Также Дмитрий Медведев добавил, что сотрудничество в энергетической сфере в АТР должно развиваться без нелегитимных односторонних ограничений.