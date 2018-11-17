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Стакан виски помог Мэй справиться с трудной неделей

Василиса Морозова
05:23 17.11.2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мей рассказала, что глубоко переживала трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на этой неделе.
Стакан виски помог Мэй справиться с трудной неделей
Фото: Martyn Wheatleyм, Globallookpress

Британский премьер-министр Тереза Мэй смогла пережить прошедшую неделю только благодаря стакану виски, о чем она призналась в интервью Daily Mail.

«Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп (муж Мэй - ред.) сделал — это налил мне виски, валлийский Penderyn», - сказала Мэй.

В среду, 14 ноября, британское правительство после пяти часов споров утвердило положения договора с ЕС, который утвердил условия будущего Brexit. В итоге Мэй победила, так как ей удалось заставить большинство министров поддержать ее документ. При этом часть кабмина ушла в отставку. Некоторые аналитики полагают, что после случившегося возможны разные развития событий – даже до вынесения вотума недоверия премьер-министру.

Тереза Мэй не рассказала, сколько в тот вечер ей пришлось выпить виски. Она отметила, что следующий день оказался таким же трудным, когда она узнала об отставке министра по Brexit Доминика Рааба.

Спустя несколько дней после отставки Рааба, британский премьер-министр утвердила на его должность Стивена Баркли, ранее занимавшего пост младшего замминистра здравоохранения.

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