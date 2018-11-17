ЦРУ установило заказчика убийства саудовского журналиста

Расследованием резонансного убийства журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги занимаются в ЦРУ. По данным Центрального разведывательного управления США, приказ об убийстве журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции отдал наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эту информацию обнародовала газета The Washington Post.

По информации разведуправления, накануне своей смерти Хашогги звонил саудовский посол в США Халед бен Сальман, который является братом наследного принца. И именно он убедил убедил журналиста посетить саудовское консульство в Турции, чтобы получить бумаги о разводе. При этом заверив Джамаля, что его жизни ничто не угрожает. По версии ЦРУ, посол сделал звонок Хашогги по указанию принца.

Российское информационное агентство ТАСС связалось с пресс-службой ЦРУ, однако там отказались комментировать материал The Washington Post.

Напомним, Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Через две недели Эр-Рияд признал вину в его убийстве и арестовал подозреваемых по этому делу. Также было установлено, что тело журналиста расчленили и вывезли за пределы территории дипмиссии.