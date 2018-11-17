СКР проверят клинику в Москве, где девушке пробили череп во время операции

Следственный Комитет России проводит проверку после сообщения в СМИ о причинении вреда женщине в одной из московских клиник.

По данным ведомства, в частной клинике на юге столицы при проведении «корректирующей операции» девушке пробили основание черепа. После случившегося ее госпитализировали в другую больницу, так как у девушки началось кровотечение.

Как отметили в СКР, в ходе проверки будут проведены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося, после которой будет принято процессуальное решение.