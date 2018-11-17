Глава Еврокомиссии пришел на пресс-конференцию в разных ботинках

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Евросовета Дональдом Туском в разных ботинках. Пользователи Сети сразу заметили его промах.

Jean Claude Juncker has left a press conference half way through with South African President. Not sure why pic.twitter.com/XNXoeUS27x — Mehreen (@MehreenKhn) 15 ноября 2018 г.

Видео с Юнкером в разноцветных ботинках опубликовал журналист Financial Times Мехрин Кн в Twitter. На кадрах видно, что женщина в зале заметила обувь Юнкера и проводила его к выходу. Позднее Юнкер вышел к журналистам в одинаковых черных ботинках.

«Этот человек — лидер 500 миллионов европейцев. Запутавшийся Жан-Клод Юнкер появляется на пресс-конференции в одном черном и одном коричневом ботинке», - возмутился греческий политик Кристос Паппас.

Ранее глава ЕК не смог самостоятельно подняться на трибуну и спуститься с нее во время церемонии, приуроченной к саммиту НАТО в Брюсселе. СМИ предположили, что Юнкер находился в алкогольном опьянении.