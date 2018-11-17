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Сэлфи позволило американцу избежать 99 лет тюрьмы

Валентина Пескова
04:04 17.11.2018
Молодого человека обвинили в преступлении, на момент «совершения» которого он делал фотографии в другом месте.
Сэлфи позволило американцу избежать 99 лет тюрьмы
Фото: Christopher Precopia, Facebook

Жителя Техаса Кристофера Прекопия обвинила в нападении его бывшая девушка. Экс-подруга молодого человека заявила в полицию, что он проник к ней в дом и вырезал у нее на груди знак «Х» ножом для картона. Об этом пишет USA Today.

Полиция штата арестовала Прекопию и поместила его в тюрьму Williamson County Jail, обвинив заодно и в других разбойных нападениях. Тогда как сам парень вообще не имел понятия, о чем идет речь.

Доказать невиновность Кристофера взялись его родители. Для начала они заплатили за сына залог в 150 тысяч долларов. А затем, зная дату якобы нападения, указанную его бывшей девушкой, просто вспомнили, что именно в этот день они были за 65 миль от места преступления, остановившись в отеле в Остине. Подтвердить это смогли фотографии, которые Кристофер выкладывал в тот день на Facebook. На них проставлена дата, а в посте имеются как геотеги, так и ссылки на имена нескольких людей, бывших с ним в тот вечер.

Позже обвинившая молодого человека девушка призналась, что у них были проблемы в отношениях, в то время, когда они встречались, будучи школьниками. И таким образом она решила просто насолить бывшему бойфренду. А один из полицейских, комментируя случай, заявил, что полиции следует тщательнее проверять информацию, прежде чем арестовывать подозреваемых.

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