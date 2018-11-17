На Украине появилась «языковая полиция»

Сторонники внефракционного депутата Верховной Рады Андрея Денисенко создали в Днепропетровске «языковую полицию», которая выслеживает в городе жителей, разговаривающих не «на мови» и пытается штрафовать.

По словам молодых людей в камуфляже, существует некий законопроект, который только вводится, однако они уже сейчас пытаются навязать местным жителям обязанность использования украинского языка.

На видео один из активистов предложил проехать в «участок» для составления «протокола» и уплаты штрафа в 150 гривен. Украинцы только посмеялись на данное предложение, заявив, что ничего платить не намерены, потому что закона такого нет. Другие местные жители требуют документы у сторонников Денисенко, которые они в итоге не предоставляют.

Часть прохожих сразу заявила патрульным о дискриминации, сообщает «Русская весна».

Как пишет издание, сам депутат открестился от своей идеи, так как она вызвала скандал в украинском обществе. В частности об этом рассказал и исполнитель русофобской акции, который отметил, что законопроект они все равно будут поддерживать, пусть и Денисенко «некорректно и унизительно поступает».