Священников УПЦ начали вызывать на «беседы» в СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали приглашать к себе некоторых священнослужителей УПЦ в преддверии так называемого объединительного собора. Причем, СБУ называет эти встречи со священниками не допросами, а «разговорами» или «беседами». Об этом сообщил в соцсети протоиерей Александр Бахов.

Представитель УПЦ отметил, что в свете последних событий вокруг Украинской православной церкви такие поступки со стороны СБУ вполне ожидаемы. Однако напомнил, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как «разговор» или «беседа».

«Поэтому дорогие Владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное - не бойтесь! (Откр. 2:10). Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого! А "приглашение" просите присылать по почте способом, предусмотренным законодательством (Глава 11 Уголовного процессуального кодекса)!», - написал священник в соцсети.

При этом Александр Бахов отдельно отметил, что на такой «разговор» лучше приходить с адвокатом, поскольку по конституции Украины, каждый гражданин имеет право на правовую помощь.

Ранее собор епископов УПЦ решил разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который «сам встал на путь раскола» из-за своих действий на Украине.