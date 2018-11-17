Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы в районе дома 24 по улице Верхние Поля произошло массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России, шесть автомобилей столкнулись в Марьино, в результате чего пострадал один человек.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранительные органы, выясняющие обстоятельства случившегося.