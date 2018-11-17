НЛО над Техасом: огненный шар в ночном небе сняли на видео

Неизвестный огненный шар пересек ночное небо над центральным Техасом, о чем заявили местные жители.

Как пишет издание USA Today, американское метеорологическое общество сообщило в бюллетене, что неопознанное небесное тело также было зафиксировано и в других штатах Америки, в частности в Оклахоме и Луизиане.

Ранее огненный шар запечатлели над городом Перт в Австралии. Местные жители отмечали, что небесное тело заставило «сотрясаться дома».