Трамп наградил медалью Элвиса Пресли

Высшей награды США – Президентской медали Свободы – 16 декабря были удостоены сразу семь выдающихся деятелей страны. Среди них – музыкант Элвис Пресли. Указом президента страны Дональда Трампа, легендарный исполнитель удостоен медали посмертно.

Как отметили в Белом доме, Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам своих фанатов по всему миру, и до сих пор остается «непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти».

Элвис Пресли – один из самых успешных исполнителей популярной музыки XX века, который также известен, как «король рок-н-ролла». Его не стало 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет.

Президентская медаль Свободы является высшей наградой США для гражданских лиц. Ее удостаиваются те, кто внес особый вклад в «безопасность или национальные интересы США, поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира».