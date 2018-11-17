В Челябинске загорелось управление «Газпрома»

Пожар на Челябинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» произошел в ночь на 17 ноября. Очевидцы сняли случившееся на видео и опубликовали в соцсетях.

Возгорание возникло неподалеку от объездной дороги Челябинска. Как уточняет сайт «Первый областной», пожар случился в управлении магистральных газопроводов. На кадрах видна полоса огня, мимо которой по трассе едут автомобили.

Площадь горения, судя по видео, составила несколько сотен метров. Однако о причинах возгорания пока неизвестно.

По словам жителей Челябинска, запах гари чувствуется в городе.