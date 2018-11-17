Огромные торнадо около Анталии напугали туристов: видео

Очевидцы сняли видео, на которых запечатлели два огромных торнадо, образовавшихся на Средиземном море у берегов турецкого города Газипаса, что в провинции Анталия.

Двадцатиметровые воронки опасно приблизились к турецким берегам. Большинство отдыхающих кинулись спасаться. Однако некоторые бесстрашные очевидцы остались, чтобы посмотреть на буйство стихии и снять такие кадры.

Торнадо редко встречается на Средиземном море, поэтому у побережья Турции такой инцидент случился впервые за последние несколько лет. Эксперты утверждают, что воронки над водой – слабее, чем те, кто происходят на земле. Они не всасывают воду, а просто вращают воздух над водной поверхностью.

Как пишет британское издание Express, этой осенью на Европу обрушилась череда различных климатических происшествий. В Италии штормы привели к гибели 17 человек, а также 14 млн деревьев было повалено за сезон.