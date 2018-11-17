Роскомнадзор не нашел в МФЦ Москвы утечки персональных данных

Специалисты Роскомнадзора не выявили нарушений закона о персональных данных в МФЦ Москвы, о которых ранее писали СМИ.

Как сообщается на сайте регулятора, подтверждений тому, что к паспортным данным в компьютерах общего пользования в МФЦ имел доступ «неограниченный круг лиц», не было выявлено.

Сотрудники надзорного органа убедились, что программное обеспечение компьютеров, размещенных в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг, не позволяет пользователям создавать резервные копии и папки с документами.

В МФЦ ранее заявили, что ни один из компьютеров не имеет полного доступа в Интернет. Кроме того, сотрудники центров ежедневно чистят компьютеры во избежание инцидентов, добавили представители центра.

Ранее сразу в нескольких центрах были обнаружены отсканированные документы и реквизиты счетов банков в системах МФЦ.