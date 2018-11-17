«Трамп перегибает палку в критике России» - экс-посол США в РФ

Сегодняшние российско-американские отношения гораздо более «холодные», чем даже в годы Холодной Войны, считает бывший посол США в России Александра Вершбоу.

«Никто не выиграет от размещения наземных ракет в Европе, особенно - ядерных ракет. Наши отношения были очень напряженными, когда ядерные ракеты размещались - в восьмидесятые - нам не следует возвращаться к этим временам», - отметил он.

По его мнению, нынешние российско-американские отношения в целом значительно хуже, чем в последние десятилетия Холодной войны.

«По крайней мере, во времена Холодной войны у нас было соглашение по сокращению вооружения, и мы могли ограничить это соревнование, у нас были определенные правила поведения, которые так или иначе соблюдались», - добавил экс-посол США в РФ.

«Я думаю, что президент (Трамп) понимает, что лучше иметь хоть какие-то отношения с Россией, чем вообще их не иметь. Но, мне кажется, что иногда он перегибает палку, критикуя Россию за ее "плохое поведение" и агрессию против Украины», - заключил Вершбоу.

Сегодня, 16 ноября 2018 года исполняется 85 лет дипломатическим отношениям России с Соединенными Штатами, которые были возобновлены в 1933 году.