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Илон Маск ищет рыцаря с французским акцентом для сторожевой башни

Василиса Морозова
23:53 16.11.2018
Илон Маск сообщил, что его буровая компания Boring Company готова принять в свой штат рыцаря с французским акцентом на строящуюся в американском городе Лос-Анджелес смотровую башню
Илон Маск ищет рыцаря с французским акцентом для сторожевой башни
Фото: Andrej Sokolow, Globallookpress

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск начал поиски кандидата на должность рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую построит его компания The Boring Company.

Как написал Маск в Twitter, компании требуется рыцарь с французским акцентом, чтобы оскорблять людей.

«Boring Company строит сторожевую башню из грязных кирпичей в Лос-Анджелесе, нам нужен рыцарь, который будет выкрикивать людям оскорбления с французским акцентом», - пояснил он.

На сайте «скучной компании» также есть вакансия сторожа, которая, как отмечается, будет доступна лишь два дня. Маск часто удивляет весь мир, делая неоднозначные заявления. Глава Tesla рассказал, что минута ссоры с рыцарем обойдется в пять долларов, а кто пожелает поругаться с ним еще три минуты – стоимость составит 12 долларов со скидкой.

Как пишут СМИ, по всей вероятности, Илон Маск оказался под впечатлением сценой из фильма «Монти Пайтон и Священный Грааль», где французский рыцарь сидел на крепости и насмехался над королем Артуром и его свитой.

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