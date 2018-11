Илон Маск ищет рыцаря с французским акцентом для сторожевой башни

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск начал поиски кандидата на должность рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую построит его компания The Boring Company.

Как написал Маск в Twitter, компании требуется рыцарь с французским акцентом, чтобы оскорблять людей.

На сайте «скучной компании» также есть вакансия сторожа, которая, как отмечается, будет доступна лишь два дня. Маск часто удивляет весь мир, делая неоднозначные заявления. Глава Tesla рассказал, что минута ссоры с рыцарем обойдется в пять долларов, а кто пожелает поругаться с ним еще три минуты – стоимость составит 12 долларов со скидкой.

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz