МИД Украины заявил протест послу Венгрии

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что с действующим руководством Украины не представляются возможными никакие договоренности, возмутило МИД Украины и заставило принять ответные меры. Ведомство вызвало нового посла Венгрии Иштвану Ийдярто и объявило ему протест. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Дипломату было заявлено о необходимости прекратить действия, негативно влияющие на развитие двусторонних отношений, особенно учитывая то, что в октябре главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии договорились о решении проблемных вопросов между странами.

Ранее премьер-министр Венгрии также заявил, что у Украины нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. По словам Виктора Орбана, если ситуация на Украине не ухудшится после президентских выборов в марте 2019 года, то это станет большим достижением.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года произошел скандал вокруг ситуации с выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. После этого Украина и Венгрия обменялись высылкой своих консулов.