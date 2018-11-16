Тереза Мэй назначила нового министра по вопросам Brexit

Новым министром Великобритании по вопросам Brexit стал Стивен Баркли, ранее занимавший пост младшего замминистра здравоохранения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на премьер-министра Терезы Мэй.

Место министра по Brexit освободилось после ухода Доминика Рааба в отставку, который объяснил свое решение неодобрением чернового соглашения с Евросоюзом по вопросам Brexit.

Как рассказал РИА Новости источник в Консервативной партии, Мэй было очень трудно найти замену Раабу. Должность предлагали нескольким кандидатам, более опытным и известным, чем Баркли.Однако все остальные «вежливо отказались от предложения».

Стивену Баркли предстоит подготовить страну к выходу из состава Евросоюза, в то время как британский премьер будет лично контролировать последние десять дней переговоров с ЕС об условиях выхода Соединенного королевства.

Кроме того, на пост первого замминистра здравоохранения и соцзащиты назначили парламентария и бывшего вице-председателя Консервативной партии Стивена Хаммонда, на должность замминистра по делам Северной Ирландии пришел депутат Палаты общин Джон Пенроуз (в 2015-2016 годах он отвечал за проведение конституционной реформы). Также новым министром по трудоустройству станет экс-глава МВД Амбер Радд.