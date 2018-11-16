Живой воротник: москвичку с лисой на плече заметили в метро

В Сети появился ролик, как девушка прокатилась в московском метро с живой лисой на плече. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что москвичка ожидает поезд на станции метро «Каширская».

Окружающие по разному реагировали на животное. Одни с любопытством разглядывали лису, другие старались держаться подальше, опасаясь острых зубов хищника, но большинство пассажиров лесной зверь в подземке ни капли не смутил.

Некоторые пользователи Сети предположили, что барышня любит носить мех на шее, но выступает против убийства животных, а другие посчитали, что перевозить лесу в метро не безопасно как для хищника, так и для окружающих.