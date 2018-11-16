Порядковый номер: регистрационный знак машины Цоя продали за два миллиона

Автомобильный госномер машины, на которой попал в ДТП легендарный рокер Виктор Цой, продали за 2 миллиона рублей.

Как сообщается, приобрел его постоянный участник аукционов, детали о котором не раскрываются. Доверенность на управление роковым «Москвичом», за рулем которого находился Цой, также «ушла с молотка».

Ранее личные вещи легендарного рокера уже продавались на аукционе. Полтора месяца назад был продан паспорт Цоя и записная книжка с телефонами его друзей и редкие записи двух песен, обнаруженные после его смерти.