В Санкт-Петербурге пожар охватил здание общежития
В ремонтируемом здании на площади в 200 квадратных метров загорелся строительный мусор.
Фото: spb_today, ВКонтакте
В пятницу, 16 ноября, около семи часов вечера в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание образовалось на проспекте Стачек, в здании общежития.
По сообщениям МЧС, в ремонтируемом здании загорелся строительный мусор. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
Для ликвидации пожара было привлечено 15 человек и 3 единицы техники, которые успешно справились с тушением. Сведения о пострадавших не поступали.