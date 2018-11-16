В Санкт-Петербурге пожар охватил здание общежития

В пятницу, 16 ноября, около семи часов вечера в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание образовалось на проспекте Стачек, в здании общежития.

По сообщениям МЧС, в ремонтируемом здании загорелся строительный мусор. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Для ликвидации пожара было привлечено 15 человек и 3 единицы техники, которые успешно справились с тушением. Сведения о пострадавших не поступали.